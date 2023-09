Kalev/Cramo hooaeg meistrite liigas sai ühe mänguga läbi. Pettunud Rannula: kui füüsiliselt ei jaksa, siis hakkavad ka peas valed mõtted käima

Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula tõdes, et meeskonna suhtumine oli pärast edu avapoolajal suure edu saavutamist vale. Ta proovis hoolealustele poolajapausil ka sisendada, et mäng pole veel läbi. Paraku polnud sellest tolku.

Juhendaja lisas ka, et mängus oli nende suurimaks probleemiks lauavõitlus.