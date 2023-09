Keila rahvas toetab Peep Pahvi: kas peaminister võib kõike teha, aga sellise asja eest lastakse päevapealt lahti?

Hein ja Pahv on teineteise pihta kriitikanooli pildunud ja avalikkuses on pigem toetatud Keila KK pikaaegset peatreenerit. Hein, kes paneb Pahvile süüks läbipaistmatut asjaajamist ja rahaga vassimist, tunnistas, et see pole talle üllatus, sest „elupõlise meediatöötajana teab Pahv, millistele nuppudele vajutada“. Kuidas on aga lood päriselt?