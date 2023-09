Ukraina kergejõustikutäht mõistis kaasmaalasest spordilegendi hukka: Bubkat pole meie jaoks olemas

Mahutšihh on otsustanud sõja ajal sportlaskarjääri jätkata. „Raske on püsida keskendunud [spordile], aga pärast pärast rohkem kui aasta kestnud sõida olen tugevam ning selleks paremini valmis. Tean, et peaksin võistlemist jätkama. Sest siis on mul võimalus rääkida, et sõda pole läbi, ja näidata, et olen Ukrainast,“ selgitas ta.