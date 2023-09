VABAMÄE KOMMENTAAR | Vormelit juhib küll Max Verstappen, aga võidu heaks töötab sadu inimesi

Sport algab reeglitest. Mõnel alal on need lihtsad ja stabiilsed, näiteks jalgpallis. Seda peetaksegi jalgpalli üleilmse populaarsuse üheks nurgakiviks. Tõesti, mõtleme kasvõi korvpallile, kus palli korvi visates on sõltuvalt olukorrast võimalik teenida üks, kaks või kolm punkti.