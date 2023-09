Uuesti profiratturiks pürgiv Markus Pajur: ma ei kuulanud ennast nende aastade jooksul piisavalt ja see maksis mulle kätte

Sõlmisite kolm aastat tagasi oma esimese profilepingu. Mida nendest aastatest koos tippudega enim õppisite?

„Kindlasti seda, et suhted on määrava tähtsusega. Ilma nendeta ei tule kontakte ega lepinguid. Eriti, kui sul pole väga erilisi tulemusi. See ongi põhikonks ja tulemuste osas on nii, et võistluspäevad on loetud ning alati ei saa võidu peale sõita. Ma ikkagi ei kuulanud ennast nende aastate jooksul piisavalt ja see maksis mulle kätte. Sain aru, et profimaailm on karm ja seal peabki kõik tegema ning ma ei teinud ilmselt kõike, sest arenguruumi veel jäi. Olen muidugi selle kogemuse üle õnnelik ning tahan profitasemele tagasi jõuda.“