Kunagise rattamaailma superstaari kohutav aasta: dopingusüüdistus, võistluskeeld ja nüüd inimrööv

Alustame siis algusest: eelmise aasta juulis peeti tänaseks 29aastane Lopez Madridi lennujaamas kinni ja küsitleti seoses potentsiaalse dopinguainete transpordi uurimisega. 22. juulil teatas tema tiim Astana sotsiaalmeedias, et Lopezega on ajutiselt leping peatatud, kuniks saabub täpsem selgus. Aasta lõpus lasti Lopez lõplikult vabaks ja kuna Euroopast tema teenete vastu enam huvi ei tuntud, siis pidigi Kolumbia rattur naasma kodumaale. Seal on ta võitnud ohtralt väiksema kategooria sõite ja löönud platsi konkreetselt puhtaks.