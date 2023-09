Paleepööret ei toimununud: Verstappen tõusis tagasi sinna, kuhu ta kuulub ja esimene MM-tiitel sai selgeks juba kuus etappi enne hooaja lõppu

Jaapanis tegi ta aga perfektse vigade paranduse võites kvalifikatsiooni ja sõidu ning saades enda nimele ka kiireima ringi. Vaatamata sellele, et Sergio Perezel läks viltu kõik, mis minna sai – ta lõhkus juba avaringil esitiiva, sõitis mõni aeg hiljem sisse Kevin Magnussenile ja pidi katkestama –, kindlustas Red Bull ära tiimi ajaloo kuuenda konstruktorite karika. Seda lausa kuus etappi enne hooaja lõppu.

Tänavu juba 13 etappi võitnud Verstappen on jõudnud oma valitsemisega sellisesse faasi, et sõitjate arvestuses kroonitakse ta maailmameistriks ilmselt juba kahe nädala pärast Kataris. Temal on koos 400 punkti ja paremuselt teisel tiimil (!) Mercedesel 305 punkti. Ehk Verstappen tooks Red Bullile MM-tiitli ilmselt ka ilma Sergio Pereze abita.