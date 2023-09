Levadia sai koduväljakul kindla revanši ning kerkis uuesti tabeliliidriks

Mängus kaks väravasöötu andnud Levadia kapten Mihkel Ainsalu ütles paar minutit pärast lõpuvilet portaali Soccernet.ee otseülekandes, et võib tiimi esitusega rahule jääda. „Päris kõik ei õnnestunud, aga olen meeskonna üle väga uhke. Pidasime mänguplaanist kinni ja kõik andsid endast 100 protsenti.“

Hooaja lõpuni jääb veel kaheksa vooru ning Levadial on liidrina koos 60 silma. Tiitlikaitsjal Floral on punkte kogutud sama palju, kuid omavahelistes mängudes on kokkuvõttes jäänud peale Curro Torrese meeskond. Korra lähevad klubid tänavu veel vastamisi. „Võtame mängu korraga. Keskendume võitmisele ja üritame omad asjad ära teha ning teisi mitte vaadata,“ rääkis Ainsalu suhtumisest hooaja viimastesse mängudesse.