Pärnu alistas meeskonda naasnud ameeriklase vägeva esituse toel napilt TalTechi. Valge: loodan, et me selle võiduga rahule ei jää

Viimaselele kümneminutilisele neljandikule mindi vastamisi TalTechi 60 : 58 juhtimisel ning alguses suutsid nad edu kasvatada 68 : 62 peale. Pärnu ei andnud aga alla ning kui veel 3.54 enne lõppu olid nad taga 67 : 71, siis sellele järgnes 10 : 0 vahespurt, millega oli matš sisuliselt tehtud. Kodumeeskonnale sai küll 0,6 sekundit enne lõppu palli küljejoone tagant mängu panna ning sealt toimetati see otse korvi alla tormanud Taavi Jurkatammele, kuid 2.04 m pika ääremängija hüppelt sooritatud vise ei jõudnud isegi korvirõngani.

Pärnu tabas väljakult 54 viskest 31 (57%), sealhulgas 11 kolmesest neli (36%). TalTechi mängijate 72 viskest läbis korvirõnga vaid 25 ehk 34% (kolmesed 10/38 ehk 26%). Lauavõitluses jäid meeskonnad viiki (36 : 36). Matš oli tasavägine suuresti tänu sellele, et pärnakad tegid pea kaks korda rohkem pallikaotusi (20 vs 11).

Pärnu tagamängija, täna kaheksa punkti ja kuus lauapalli kirja saanud Robert Valge tunnistas pärast matši Delfi TV otseülekandes, et meeskonna esitus võinuks olla oluliselt parem. „Väga hea on alustada hooaega võiduga, aga loodan, et me ei jää sellega rahule. Mängu tuleb väga palju paremaks saada, et eurosarjas üldse midagi korda saata,“ lausus ta.