Saalihokis „kõik, mis võimalik“ saavutanud tartlanna pürib trikirattaga olümpiale: „Mida hulljulgem oled, seda kergem on ilmselt tippu jõuda.“

Liisi taust on põnev ja omapärane. Ta on tulnud saalihokis Eesti meistriks ja mänginud naistekoondisega MMil. Lisaks on ta liuelnud HK Säde särgis Eesti jäähoki kõrgliigas. Ent nüüd, ütleb ta, läheb tähelepanu BMXile.

Kusjuures vahepeal tuli harjutamisse 3,5 aasta pikkune paus, mis lõppes tänavu maikuus, kui saabus kutse Euroopa mängudele. Oot, kuidas see loogiline on?