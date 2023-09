Keila korvpallikooli tegevjuht Pahvi vallandamisest: see polnud emotsioonide põhjal tehtud otsus

Otsustasime kevadel Keila Basketiga koostöölepingut mitte pikendada, sest meie jaoks on oluline, et Keila tippkorvpall tugineks professionaalsel ja jätkusuutlikul alusel ning selle üks oluline osa on peatreeneri ametikoha lahti sidumine meeskonnajuhi ametikohast. Peep Pahvi soov esindusmeeskonna majandamist jätkata Keila Basketi all kannab ärilist eesmärki, kuna see oleks loonud olukorra, kus peatreener istub nö kolmel toolil: peatreener, meeskonna juht ja peamine kasusaaja – kasutades selleks Keila Korvpallikooli brändi ja vahendeid. See loob olukorra, kus peatreener ise on enda tööandja ja välistab võimaluse sportlike eesmärkide saavutamiseks peatreenerit vahetada. Lisaks sooviti Keila Basketi alt tegeleda tegevustega, mis ei ole seotud esindusmeeskonnaga. See on korruptiivse varjundiga tegevus, mis ei lähe kokku 13 aasta jooksul ehitatud Keila Korvpallikooli väärtustega.