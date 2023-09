FOTOD | Simple Sessioni finaali pääses üks Eesti rulataja, kvalifikatsiooni võitis 13aastane imelaps

Pärast oma sõite võttis Erm sisse viienda positsiooni – tulemata olid täpselt pooled konkurendid – ja märkis Õhtulehele finaalipääsu kohta, et lootus sureb viimasena. Oma esitusega jäi ta lõpptulemust teadmatagi väga rahule.

Kui tõsiselt esimest korda Simple Sessioni finaali pääsenud Erm rulatamist võtab? „Oleneb, mis kontekstis. Selles mõttes tõsiselt, et proovin sõita nii palju, kui saab, kui palju vaba aega on. Aga rulatamine on minu jaoks eneseväljendus ja lihtsalt lõbu,“ arutles ta.