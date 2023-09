Nädal tagasi äpardunud Verstappen pani Jaapanis taaskord teised oma pilli järgi tantsima

25aastane hollandlane on Suzuka ringrajal olnud taaskord mees teiselt planeedilt. Ta oli kiireim kõigil kolmel vabatreeningul ning ka kõigil kolmel kvalifikatsioonisessioonil. Kui ei juhtu mingit tehnilist äpardust, võib juba praegu välja kuulutada, et Verstappen nopib pühapäeval tänavuse 13. võidu 16-st võimalikust.

„Seni on olnud imeline nädalavahetus ning eriti kvalifikatsioonis, kus saad suruda viimase piirini, tundus auto eriti mõnus,“ rääkis Verstappen ajasõidu järel rahulolevalt. „Singapuris oli meil kehv nädalavahetus, kuid tundsin juba ettevalmistuse ajal, et siin oleme jälle ree peal tagasi. Alguses ei tea sa kunagi, kuidas minema hakkab, kuid siin on juba alates esimesest ringist tundunud kõik väga hea. Ning parim stardikoht on muidugi fantastiline.“