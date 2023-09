Kohus tahab saata kummaliselt käituva Saksamaa jalgpallilegendi psühhiaatrilisse ekspertiisi

53aastane eksjalgpallur, kes esindas Saksamaa koondist 61 mängus ning Arsenali eest pidas 200 matši, on olnud viimastel aastatel pidevalt Saksamaa kõmumeedias pildil. Tema pahateod on jõudnud uurimiseks ka Müncheni prokuratuuri ning süüdistused on piisavalt tõsised.

Nii haaras ta eelmise aasta juunis mootorsae, et ära lammutada oma 91aastase naabrimehe garaaž, mis olevat varjanud tema vaate Starnbergi järvele ning mis olevat Lehmanni väitel ehitatud üldsegi tema maale.

Paar kuud hiljem süüdistas sama naaber Lehmanni ka selles, et too olevat läbi lõiganud tema internetikaabli. Lisaks nimetatud pättustele olevat ta veel kolmel korral naabri vara kallal vandaalitsenud ning tekitanud kahju kokku rohkem kui 10 000 euro ulatuses.

Ent prokuratuuri laual on ka muud materjali. Näiteks 2021. aasta jaanuaris ja 2022. aasta septembris ei soovinud Lehmann maksta Müncheni lennujaamas kokku 300 eurot parkimistasu – selle asemel kihutas ta hoopis teiste (tasu maksnud) autojuhide järel alla langeva tõkkepuu alt läbi.

2021. aasta jaanuaris hoidis Lehmann oma Porsche hübriidi lennujaamas kaks päeva ning laadis seda ka sealses laadimispunktis. Parkimise eest pidanuks ta maksma 159 ja laadimise eest 32 eurot, kuid seda ta ei teinud ja kihutas teise auto järel parklast minema.

Lennujaam saatis intsidendi järel Lehmannile e-kirja meeldetuletusega, et maksta oleks ikka ka vaja, kuid endine väravavaht on väitnud, et tema pole sellist kirja saanud.

Ning 2022. aasta septembris kordus sarnane stenaarium: siis Lehmann küll autot ei laadinud, kuid parkimise eest 128 eurot tasuda ei soovinud, vaid kihutas taaskord teise auto järel parklast minema.