UHKE TUNNUSTUS: Londoni Arsenal võttis eestlastest fännid ametlikult enda rüppe

Arsenali fännklubi üks eestvedajatest Margus Kask on Kahurimeestele pöialt hoidnud juba 1990. aastate keskelt, kui tiimiga liitus tema lemmikkoondise Hollandi legend Dennis Bergkamp. Vahepealsetesse aastakümnetesse on mahtunud nii rõõmu kui ka häda ja viletsust ning Kask tunnistab, et närvirakke on nende aegade jooksul kulunud kõvasti. Kuid ta on jäänud oma lemmikutele truuks.