Rocki korvpalliklubi ahjusoe käsiraamat aitab lapsi, kuid samavõrra ka nende vanemaid

Võta „Lapse spordiaabits“ ja pea aru – just nii saab nüüd öelda lapsevanemale, kes pole rahul sellega, et tema äsja jalgpallitrenni läinud võsuke ei oska triblada nagu Lionel Messi või kui korvpallilapse papa-mamma avaldab nördimust selle üle, et järeltulija ei suudagi hammastega korvirõnga külge hüpata nagu LeBron James. Sest õigupoolest võiks trükisooja „Lapse spordiaabitsa“ pealkirjaks olla ka „Lapsevanema spordiaabits“.