Flora alistas Vassiljevi penaltist Kalevi ning tõusis tabeliliidriks. Kreida: kõige olulisem, et saime kolm punkti – ükskõik, kuidas need tulid

Kalevi keskpoolkaitsja Tristan Toomas Teeväli ütles täna pärast matši portaali Soccernet.ee otseülekandes, et rünnakul jättis meeskonna tegevus pisut soovida. „Viimasel kolmandikul ei leidnud käike, et jõuda sobiva löögikohani. Tagant suutsime tulla ilusasti välja ja Flora vastu pole palliga varem nii hästi mänginud kui täna,“ selgitas ta.

„Aga kahjuks üks õnnetu penalti. Ma küll täpselt ei näinud, aga tundus, et üsna kergelt tuli ja midagi tahtlikku polnud. Aga kui anti, siis anti ja enam ei saa midagi teha. Kuid natuke on ikka kahju.“

Flora keskpoolkaitsja Vladislav Kreida tõdes, et nad oleksid pidanud võidu varem ära kindlustama – pinge püsis lõpuni. „Kindlasti tuli raskelt. Teisel poolajal panid nad [vahetusest sekkunud] Atsi [Purje] ja [Kaspar] Lauri ette ja kui oleks meil olnud üks ebaõnnestumine, oleks võinud seis olla 1 : 1. Kogu aeg oli väga ohtlik. Oleksime pidanud kaks või kolm väravat lööma ja lõpuni rahulikult mängima. Aga kuna käib viimane ring, siis on kõige olulisem, et võitsime ja saime kolm punkti – ükskõik, kuidas need tulid. Liigume siit edasi. Enne koondisepausi on veel kolm mängu ees ja peame need ka võitma.“