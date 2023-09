Tattaril on võimalus sel nädalavahetusel ajalugu teha: poleks osanud isegi ette kujutada, et võin midagi sellist saavutada

Aprillis saavutas Tattar esikoha USAs Champions Cupil, juulis võitis Soomes European Openi ning septembri alguses kaitses MMil oma tiitlit. Täna algavad USA lahtised naiste meistrivõistlused on aasta neljandaks ja viimaseks major-turniiriks.

Võistluseelsel pressikonverentsil uuriti Tattarilt, kas võimalus ajaloo tegemiseks annab talle motivatsiooni juurde. „Muidugi. See oleks midagi, mille saavutamist poleks suutnud isegi ette kujutada. Loomulikult oleks see vägev saavutus, aga selle peale ei tasu praegu liiga palju mõelda. Kui see juhtub, siis juhtub, kui mitte, siis olgu nii. Proovin end mitte lasta häirida selliste mõtetega,“ vastas Eesti sportlane.

Eelmisel nädalavahetusel jäi Tattar kõige napimalt ilma MVP Openi võidust – seal sai ta kolmandat aastat järjest teise koha. Maailma parim kettagolfar on aga pettumusest kiiresti üle saanud.

„See polnud esimene kord, kui minuga midagi sellist juhtus. Ka paljudel teistel on nii läinud. Loomulikult teeb see alguses natuke haiget, aga ma polnud väga pettunud ja lihtsalt leppisin sellega. See on osa spordist ning teeb mängu põnevaks. Oleksin pidanud võitmiseks natuke parem olema. Mul olid tõusud ja mõõnad, ma ei mänginud nii ühtlaselt kui tavaliselt. Kuid isegi vaatamata halbadele hetkedele püsisin võidukonkurentsis. Aga praegu ma enam sellele ei mõtle,“ selgitas Tattar.

Vigade parandust pole tema sõnul pärast MVP Openit vaja teha. „Ma ei arva, et pean midagi parandama. Kardan, et kui nii mõtleksin, siis hakkaksin arvama, et minu või mu mänguga on midagi viga. Ning see teeks asjad ainult halvemaks. Mul on tähtis enesekindlust koguda ja teada, et olen suuteline võitma. Üritan keskenduda sellele, mitte vigadele, mida võin teha.“

Tattaril on Põhja-Carolina osariigis Burlingtonis toimuval võistlusel kaasas ka tütar. See teeb kogemuse mõistagi ainult meeldivamaks. „Väga lõbus on olnud. Mul on märksa rahulikum olla, sest kogu pere on siin. Ja väga tore on seda kõike koos kogeda,“ rõõmustas Tattar.

USA lahtistel naiste meistrivõistlustel on stardis ka Keiti Tätte, Kristi Unt ja Kaidi Allsalu. Pühapäeval lõppeval võistlusel läbitakse neli ringi, rajal on 18 korvi.