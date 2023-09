Hyundai pealik: austan väga Ott Tänakut

Eesti ralliässa on viimastel nädalatel korduvalt seostatud Hyundaiga, kuid midagi põhjapanevat pole keegi veel öelnud. Teadupoolest on Korea autotootja tiimil järgmiseks hooajaks leping olemas vaid nende praeguse esisõitja Thierry Neuville'iga, ent ülejäänud sõitjakohad on hetkel vabad. Tänavu on belglase kõrval teinud kõikidel etappidel kaasa Soome piloot Esapekka Lappi, autot on jaganud aga Dani Sordo ja Teemu Suninen.

Tänak on ise öelnud ainult, et tahab autoralli MM-sarjas jätkata, kuid pole rohkem midagi täpsustanud. M-Spordis jätkamine tundub pigem ebatõenäoline ja seda on tunnistanud ka meeskonna pealik Richard Millener.

Rallit.fi kohtus Abitebouliga Kreeka rallil ning päriski esiteks seda, kas ta tahaks näha Tänakut järgmisel aastal oma meeskonnas. „Austan väga Ott Tänakut, kuid pean lugu ka Kalle Rovanperäst, Elfyn Evansist ja Sebostien Ogier'st, keda on kuulujuttudes samuti meiega seostatud,“ vastas Hyundai pealik, lisades: „Rallimaailm on väga väike, seega loomulikult räägivad tulevikust kõik kõigiga. Eks näeme natukese aja pärast, mis saama hakkab.“

Aga keda tahaks ta oma meeskonda tuua? „Seda ma ei ütle. Tean sellele vastust, kuid ei hõika seda välja.“

Abiteboul ei vastanud konkreetselt ka sellele, millal tahaks koosseisu paika saada, kuid andis mõista, et kaua enam ootama ei pea. Ta lisas, et Hyundai kaalub järgmisel hooajal neljanda auto rajale toomist. „Mõtleme praegu mitmele erinevale asjale. Meie hinnangul oleks sellest strateegiliselt kasu nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis. Esiteks annaks see meile rohkem võimalusi ning teiseks saaksid noored sõitjad areneda. Peame seda otsustama kogu meeskonnaga ning see mõjutab ka sõitjate strateegiat. Ootame veel paar nädalat, siis on meil võib-olla rohkem vastuseid, mida avaldada,“ selgitas Abiteboul.