Haigushoo tõttu autoõnnetuse põhjustanud tipprattur pidi karjääri lõppenuks kuulutama

Jumbo-Visma kodulehel avaldatud uudises kirjutatakse, et Van Hooydonckil läheb nii hästi, kui sellises olukorras minna saab. Teisipäeval paigaldati 27aastasele ratturile sisemine defibrillaator (ICD), et korrigeerida võimalikku tulevast südame arütmiat. Pärast põhjalikke uuringuid diagnoositi Van Hooydonckil südamelihase anomaalia, mis põhjustas eelmisel teisipäeval peaaegu tema elu nõudnud häire. See diagnoos tähendab paraku Van Hooydoncki profikarjääri lõppu.

Meenutatavasti tabas Van Hooydoncki Antwerpeni lähedal Kalhmthouti linnas autoroolis olles haigushoog. Seetõttu sõitis ta ristmikul otsa viiele autole. Belgia meedias ilmusid õnnetuse järel Van Hooydoncki tervisliku seisukorra kohta vastakad teated. Väideti, et ratturit elustati koha peal ja et ta viidi kunstlikkusse koomasse. Avarii tagajärjel sai kergemaid vigastusi veel kolm inimest, koos Van Hooydonckiga autos viibinud rase abikaasa pääses vigastusteta.

„Ma mõistan, et mul vedas uskumatul kombel,“ lausus Van Hooydonck. „Asi oleks aga võinud minna teisiti, kui ma poleks nii kiiresti head abi saanud. Praegu on minuga kõik korras, kuid pean siiski leppima tõsiasjaga, et see tähistab mu profikarjääri lõppu.