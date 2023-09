Martin Dorbek enne suurt avalahingut: muidugi tahame Tartut võita, aga hooaja esimese faasi eesmärk on eurosarjas edasi pääseda

Tartlased on kahel viimasel hooajal jõudnud Eesti meistriliigas finaali, kuid pidanud seal nii Pärnu Sadama kui ka (viimati) Kalev/Cramo paremust tunnistama. Samas on juba mõned head ajad tagasi antud teada, et aastal 2024, kui Tartu on Euroopa kultuuripealinnaks, soovitakse tiitel taas Taaralinna tuua. Viimati juhtus see 2015. aastal.