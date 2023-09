Eesti ratturid EMil eraldistardis parimate sekka ei mahtunud. Treener Kirsipuu: see ei tähenda, et grupisõidus ei peaks õnnestuma

Meeste eliitklassis läks 29,5 km pikkusele rajale 32 sõitjat, nende seas ka Rein Taaramäe. Paar päeva tagasi kommenteeris Taaramäe Õhtulehele EMile minekut järgmiselt: „Kindlasti tuleb ka seal kehva vormi tõttu mingit lõivu maksta, aga mul on temposõidu talent olnud. /…/ See on teistsugune sõit, kus tuleb mõistusega võtta ja õnneks on see ka lühike. See võib mul normaalselt välja tulla ja selle pärast võtsingi selle koondisekoha vastu. Käin seal ära ja ega mul stressata pole – kulla peale ma sõitma ei lähe. Oleksin rahul kohaga 20 parema seas.“