Kadunud poeg naasis noortele toetuva Viimsi liidriks: olen valmis seda koormat kandma!

Suurorg alustas oma korvpalluriteed just Viimsis ja seega naaseb ta nii-öelda juurte juurde. Tartus jagus 23aastasele tagamehele mänguaega nii 20 minuti ümber mängu kohta, kuid suureks punktimasinaks ta Taaralinnas ei kerkinud. Oma parimal hooajal (2021/22) viskas ta Eesti-Läti liiga põhihooajal keskmiselt 7,9 punkti mängu kohta, mullu jäi tema saagiks 4,8 silma. Siiski on ta enesekindel ja usub, et on Viimsi meeskonna peatreeneri Valdo Lipsu poolt usaldatava liidrirolli jaoks valmis.