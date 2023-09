Ogier kuulujuttudest: mul pole midagi erilist öelda

Pärast 2021. aastast täiskohaga sõitja karjääri lõpetanud Ogier on tänavu teinud kaasa esimesest kümnest etapist kuuel ning stardib oktoobris ka Saksamaal, Austrias ja Tšehhis toimuval Kesk-Euroopa rallil.

Ogier on Toyota eest sõitnud alates 2020. aastast ning esimesel kahel hooajal tuli Jaapani autotootja tiimis ka maailmameistriks. Sarnaselt tänavusele aastale osales ta ka mullu etappidel valikuliselt.

Kuigi pärast Soome rallit hakati Prantsuse pilooti seostama Hyundaiga, siis nüüd ütles ta konkreetselt, et tahab Toyotas jätkata. „Mul pole millestki erilisest teada anda. Pole saladus, et olen praeguse seisu ja programmiga rahul. Samuti ei ole saladus see, et peame arutelusid samamoodi jätkamiseks,“ lausus Ogier portaalile Motorsport.com.

Hyundail on järgmiseks hooajaks leping olemas vaid Thierry Neuville'iga ning loomulikult on mõistetav, et nad tunnevad tänavu kolm etapivõitu teeninud rallilegendi vastu huvi. Lisaks palkas Korea autotootja tiim omale tehniliseks direktoriks Francois Xavier Demaisoni, kellega koostöös võitis Ogier aastatel 2013-2016 neli MM-tiitlit.

Ralliäss kinnitas aga, et see ei tähenda suurt midagi. „Sellel spordialal on suvehooajal natuke kõmu vaja. Ma ei usu, et sellel kuulujutul alust oli. Tunnen Hyundais paljusid ning võib-olla hakati seal millestki rääkima. Aga olen omaenda mänedžer, seega kellegagi rääkimine ei maksa midagi,“ selgitas Ogier.

Ta lisas: „Aga tõsiasi on see, et olen kõigega praegu rahul, seega millegi muutmiseks pole põhjust.“