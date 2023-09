Eesti - Läti piiril elav Toms Zvonkovs Kontaveidi lõpetamisest, Tänaku seljamurest, Kirdi tavaellu aitamisest ja võrkpallurite vigastuslainest

Eesti võrkpallimeeskonnas tegutseb kaks lätlast, abitreener Lauris Iecelnieks ja füsioterapeut Toms Zvonkovs. Nõutud kätega füsio räägib, kuidas on ka paljude teiste alade Eesti staarsportlasi aidanud ning Iecelnieks soovib, et tema käe all Audenteses harjutavad tulevikukoondislased ei kulutaks suve puhkamisele, vaid treenimisele.