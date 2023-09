Epp Mäe kaotas MMil kindlalt kuuekordsele maailmameistrile

Kuna on juba kindel, et ameeriklanna finaali ei jõua – ta kaotas veerandfinaalis 1 : 4 jaapanlannale Yuka Kagamile –, siis ei pääse Mäe ka edasi lohutusringi ning sellega on tema võistlus läbi.

Enne MMi ütles Mäe ERRile, et tuli võistlusele eesmärgiga kindlustada pääse Pariisi OMile. „Kindlasti minu eesmärk sellel MMil on olümpiapilet kätte saada. See oleks kõige parem lahendus võtta see esimesel võimalusel ära, mitte jätta seda kevadesse. Ja ma ütlen, et aastad ei ole vennad. See aasta on olnud raskem kui eelmised aastad, nii et ma ei taha ka liigseid medalilootusi endale panna. Minu jaoks on praegu oluline olümpiapilet,“ lausus ta eelmisel laupäeval avaldatud intervjuus.