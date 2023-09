Peep Pahv lubab omadele poistele mänguminuteid: pole mõtet teha võistkonda sellisena, kus Keila vennad ei mängi

Mulluse korvpallihooaja üks positiivsemaid üllatajaid oli kahtlemata Keila KK, kes pakkus nii südisid esitusi, et Eesti-Läti liiga play-off jäi neist vaid nelja võidu kaugusele. Tundub, et eelmise hooaja debütant on astunud kahe hooaja vahel selge sammu edasi, kui tiim on saanud endale nimisponsori ja kossuaastale minnakse vastu Keila Coolbetina.