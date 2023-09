Muudatused kahevõistluses: „naljakas“ uus formaat, suur segadus ja rikkaid soosiv keeld

Otsetõlkes võiks see kõlada „kompaktvõistlus“, sisu arvestades näiteks „kohavõistlus“, sest suusahüpetes loeb vaid saavutatud koht. See tähendab, et 7,5 km pikkusele suusadistantsile starditakse fikseeritud intervallidega: teine mees alustab hüppevõistluse võitja jälitamist mäel kogutud punktidest sõltumata kuus sekundit hiljem, kõik alates 36. mehest pääsevad rajale 1.30 hiljem.

Eesti esinumber Kristjan Ilves sai uut formaati omal nahal proovida septembri alguses Austrias Villachis toimunud suve GP-l. „Rullidel oli mäsu,“ sõnas ta otsekoheselt.

Oma arvamust erinevate muudatuste kohta jagas Õhtulehega ka Ilvese ja Norra koondise treeneri Jan Schmid.