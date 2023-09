Eesti treenerid ja mängijad on Prometei jätkamisega rahul: iga päev ei saa selliste tiimide vastu mängida

„Minul ei ole nende vastu absoluutselt mitte midagi,“ kinnitas Pärnu Sadama peatreener Gert Kullamäe. „Mulle on alati meeldinud selliste suurte ja tugevate klubide vastu mängida. Puht professionaalses mõttes on väga hea, kui selline võistkond liigas mängib. Teistsuguse korvpallikultuuri vastu on nii treeneritel kui ka mängijatel alati põnev mängida, seepärast soovime me näiteks väga pääseda ka FIBA Europe Cupi alagrupiturniirile. See ainult avardab mingeid sinu asju ja paneb sind proovile.