VIDEO | Vägeva jooksuga kõigi aegade kolmandaks kerkinud Ingebrigtsen: puhas juhus, et maailmarekordile nii lähedale jõudsin

Norra jooksutäht, kes on tänavu kaotanud vaid ühe jooksu – Budapesti MMi finaalis 1500 meetri distantsil, kus jäi teiseks – võidutses ajaga 3.43,73. Sellest on ajaloo jooksul kiiremini jooksnud vaid kaks meest: 1999. aasta 7. juulil Hicham El Guerrouj, kes viis maailmarekordi 3.43,13 peale, ja marokolase järel ajaga 3.43,40 teisena lõpetanud Keenia atleet Noah Ngeny.

Laupäeval teisena lõpetanud ameeriklane Nuguse sai samuti kirja aja alla 3.44 – täpsemalt 3.43,97. Enne seda polnud keegi suutnud 22 aasta jooksul läbida 1609,344 meetri pikkust distantsi 3.46st kiiremini.

Teisipäeval oma 23. sünnipäeva tähistav Ingebrigtsen püsis kohe tempotegijate järel ning pärast seda, kui nad kõrvale astusid, vedas jooksu lõpuni. Tema 800 meetri vaheajaks oli 1.52,0 ja 1500 meetri omaks 3.28,9. Norralane kurtis pärast, et ei näinud korralikult raja kõrval tempot näitavaid tulesid, mis tegi jooksmise pisut raskemaks.

„See, et jooks toimus keskpäeval, oli seekord miinuseks: tulesid polnud selgelt näha. Mul polnud täielikku kontrolli, see tekitas natuke stressi. Teadsin, et olin suuteline kiiresti jooksma, aga peaeesmärk oli ennast lihtsalt testida. Ütleksin, et esimesed kaks ringi olid pisut rahulikud ning pärast seda üritasin suruda nii kõvasti kui võimalik. Väga hea jooks oli,“ lausus ta Eugene'is kohapeal olnud ajakirjanikele.

Ingebrigtsen tõdes ka, et tingimused polnud staadionil kõige kergemad: tagasirgel puhus tugev tuul. „Kindlasti polnud see optimaalne. Samuti oleksin tahtnud, et tempotegijad oleksid püsinud viimase ringini. Aga pidin leppima sellega, mis sain, ja lõpuks jooksin väga hea aja. Kuid arenguruumi veel on.“

Juba täna läheb Ingebrigtsen starti 3000 meetri jooksus. Kui kurnav oli miilijooks? „Polnud viga. Eesmärk oli pigistada endast välja nii palju kui võimalik – teadsin, et siis tuleb ka kiire aeg. Ma ei jookse miili väga tihti, seega tahan alati saavutada nii hea tulemuse kui võimalik,“ vastas ta, lisades: „See oli kindlasti üks mu karjääri parimaid jookse. Tean, et olen väga heas vormis. Pärast esimest kaht ringi oli küllaltki raske, aga tähtis oli tempot mitte alla lasta.“

Ingebrigtsen rõhutas, et ta ei võtnud maailmarekordit enne jooksu omale eesmärgiks. „See on puhas juhus, et sellele nii lähedale jõudsin,“ sõnas ta. Tokyo Olümpiavõitja lisas, et siiski ei saa väita, et maailmarekordist jäi nüüd imevähe puudu. „See polnud napikas. Vahe oli üsna selge. Asi on selles, et see maailmarekord on nii kõva, et keegi pole sellele kunagi lähedale jõudnud. Seetõttu tundub lihtsalt nii. Aga keskendusin ainult iseendale. Usun, et nii, nagu sel aastal, arenen ka järgmisel ja ülejärgmisel hooajal edasi. Mul on tunne, et saan tulevikus veel võimalusi,“ selgitas Ingebrigtsen.