Levadia keskkaitsjast väravamasin tõi Paide peatreenerile esimese kaotuse

Võitluslikus mängus jagus võimalusi nii ühele kui teisele meeskonnale, ent tõeliselt ohtlikke momente pigem nappis. Esimese poolaja keskel oli esmalt lähedal Paide juhtvärav, kui vabalt pääses peaga löögile Andre Florov – ent tema üritus läks keskele ja Levadia puurilukk Karl Andre Vallner tõrjus. Pisut hiljem saatis aga kodumeeskonna brasiillasest ründaja Felipe Felicio ühe vastasmängija rikošetist palli vastu Paide väravaposti.

Kohe teise poolaja alguses raiskas Levadia poolt hüva võimaluse Mollo Bessala, kes ei suutnud üks-üks olukorras üle mängida Paide väravavahti Ebrima Jarjut. Paide poolelt andis omakorda ohtlikult tuld Thomas Agyepong, ent kui ghanalasest ääreründaja tunniajase mängu järel vigastuse tõttu platsilt lahkuma pidi, jäi Paide ründemängus selgelt särtsu vähemaks.

Kohtumise esimest ja ainsaks jäänud tabamust tuli oodata 81. minutini, mil Levadia teenis nurgalöögi. Pärast väikest pingpongi kukkus pall ette Bourama Fombale ning malilasest keskkaitsja virutas nahkkera vasaku jalaga Jarju selja taha. Tegemist oli Fomba seitsmenda tabamusega Premium liigas, millega ta on koos Bessalaga jagamas ka Levadia parima väravaküti tiitlit (tõsi, Ernest Agyiril on kirjas 10 tabamust, ent tema on juba klubist lahkunud).

Tänu Fomba väravale teenis Levadia 1 : 0 võidu ja ühtlasi tähenda see seda, et Paide peatreener Ivan Stojković, kes oli oma senises 11 kohtumises suutnud kaotust vältida, pidi Premium liigas esimest korda leppima null punktiga.

Liigatabelis tõusis Levadia 57 punktiga liidriks, kuid nende edu mängu vähem pidanud FC Flora ees on vaid üks punkt. Flora peab oma 27. vooru kohtumise pühapäeval, kui algusega kell 14:30 kohtutakse Nõmme Kaljuga. Laupäeval tänu Ats Purje väravatele 2 : 1 Harju JK Laagri alistanud Tallinna Kalev on 36 punktiga kolmas, sama palju punkte on ka Pärnu Vaprusel (26 mängust) ja Paidel. Nõmme Kalju on 35 punktiga kuues.

„Näitasime head sisu. Meil oli koosseisuga palju probleeme, aga arvan, et mentaalselt olime väga hästi selleks mänguks valmis. Ma arvan, et seda oli näha nii telekast kui ka tribüünilt,“ rääkis Levadia eest kõik 90 minutit platsil mütanud Brent Lepistu kohtumise järel Soccernet.ee otse-eetris. „Fomba üle on mul muidugi väga hea meel. Enne seda nurgalööki ütlesime ka teineteisele, et lööme siit ära. Fomba võttis enda peale, väga kõva!“

„Valus kindlasti,“ pidi aga Paide poolelt nentima Florov. „Oli küllaltki võrdne ja võitluslik mäng. Kahju sellest sisse lastud väravast, teine pall jäi sinna lahtiseks, ise jäime hiljaks ja Fomba vajutas ära.“