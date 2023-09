Sisuliselt Vuelta võidu kindlustanud Kuss tänas superstaaridest tiimikaaslasi: ma poleks kunagi ette kujutanud, et nad teevad minu heaks nii palju tööd

Vuelta 20. etapil oli pikkust 208 kilomeetrit ning sinna mahtusid ka mõned keskmise kategooria tõusud. Andmiseks läks kohe etapi alguses: kui sõidetud olid napilt 20 kilomeetrit, põrutas peagrupilt eest minema 31meheline jooksikute grupp, kuhu kuulus ka mullune Vuelta võitja Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep). Kuid et ta tänavu kõrgete kohtade nimel kaasa ei mängi – enne etapi algust oli belglane üldarvestuses 13. kohal, kaotades Kusslile ligi 28 minutiga –, ei näinud Jumbo-Visma tiim väga põhjust tõmmelda (Evenepoel oligi jooksikute grupis kõige kõrgemal üldkohal paiknenud rattur) ning jooksikutel lubati ees oma teed minna. Et asjad siiski lõpuni kontrolli all oleks, läksid Jumbo-Visma meestest äraminekuga kaasa Robert Gesink ja Dylan van Baarle.