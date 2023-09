FOTOD | Karmi avarii teinud Strolli vormelist jäid järele vaid pilpad, kuid mees kõndis avariipaigalt omal jalal minema

„Olen õnnelik, et Lance'iga on kõik korras, see oli väga suur kokkupõrge,“ lausus 17. aja saanud austraallane Sky Sportsile. „Aja mõttes on muidugi kahju, et me olime täpselt tema taga, mitte tema ees, see teeb homme asjad meie jaoks keeruliseks.“