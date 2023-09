Kas Jamaica sprinteril õnnestub hooaja viimasel võistlusel purustada maailma üks vanim maailmarekord?

Selle jooksis USA sprindilegend Florence Griffith-Joyner 1988. aasta Seouli olümpiamängudel. Jackson on viimasel kahel hooajal jõudnud sellele väga lähedale. Mullu Orgeoni MMil võitis ta kuldmedali ajaga 21,45 ning tänavu kaitses Budapestis tiitlit neli sajandikku parema ajaga. Septembri alguses läbis 29aastane jamaicalanna pool staadioniringi 21,48ga.

Neljast kõigi aegade parimast tulemusest kolm on Jacksoni nimel. Kahekordne maailmameister loodab, et tal õnnestub nüüd USAs tõusta ajaloo kiireimaks, kuid pingeid ta omale peale ei pane. „Ma poleks pettunud, kui ei saaks maailmarekodit [tänavu] omale. Eugene'is on selleks šanss olemas. Usun oma võimetesse,“ lausus Jackson portaali Sportskeeda vahendusel.

Ta lisas: „Kui see tuleb, siis tuleb. Kui mitte, siis puhkan natuke ning hakkan siis valmistuma järgmiseks aastaks. Kui ma saan Eugene'is maailmarekordi, siis on see väga suur boonus, aga ma ei lähe selle pärast hulluks. Olen siin, et [võistlemist] nautida.“

200 meetri jooks on kavas pühapäeval. Laupäeval teeb Jackson kaasa ka 100 meetri distantsil, kus läheb teiste seas vastamisi ka Budapesti maailmameistri Sha'Carri Richardsoniga ning Elevandiluuranniku välejala Marie-Josee Ta Louga.

100 meetri jooksu maailmarekord 10,49 kuulub samuti Griffith-Joynerile. See ilmselt ohus ei ole: nii Richardsoni kui ka Jacksoni isiklik rekord on 10,65.