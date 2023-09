Kuulus rallimänedžer vihjas, et Tänak naaseb Hyundaisse

Tänaku aasta M-Spordis on olnud paljuski pettumust valmistav ning Eesti ralliäss on kolm etappi enne hooaja lõppu tiitlikonkurentsist väljas. Ta on korduvalt pidanud tõdema, et Ford Puma Rally1 masinaga pole võimalik võidu peale sõita, lisaks on olnud rohkelt probleeme töökindlusega.

Soome ajalehes Iltalehti kirjutatakse, et Tänaku lahkumine M-Spordist on avalik saladus. Ta on juba öelnud, et tahab järgmisel hooajal MM-sarjas jätkata, kuid variante on sel juhul kaks: liituda Hyundai või Toyotaga.

Taasliitumine Jaapani autotootja meeskonnaga, kelle eest sõites tuli Tänak 2019. aastal maailmameistriks, oleks oluliselt keerulisem, sest seal on juba tiitlikaitsja ja tänavuse hooaja üldliider Kalle Rovanperä ning kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier.

Jouhki arvates pole Toyotal ka vajadust veel ühe tippsõitja järele. „Eesmärgiks ei peaks olema kõikide parimate pilootide endale saamine. Kui tootjaid oleks [sarjas] rohkem, siis oleks olukord muidugi täiesti teistsugune,“ arutles tuntud rallimänedžer.

Rovanperä jätkamine Toyotas näib olevat kindel, Jouhki sõnul hakkavad läbirääkimised jõudma lõpule. Mänedžer kinnitas ka, et 22aastast soomlast ootab korralik palgatõus.

Hyundai on tundnud huvi mullusest hooajast alates MM-sarjas valikuliselt kaasa lööva Ogier' vastu, kuid 39aastasele prantslaselegi oleks loogilisem siiski Toyotas edasi sõita. „Toyota on Sebastienile tuttav tiim. Ta tunneb seal kõiki, seega miks peaks ta tahtma meeskonda vahetada? Eriti siis, kui Hyundai ajab Toyotat taga,“ selgitas Jouhki.

Ta usub, et sel hooaja esimesest kümnest rallist kuuel kaasa teinud Prantsuse ralliäss ei kavatse veel karjääri lõpetada. „Ogier sõidab kindlasti järgmisel aastal. Ta tahab seda. Pakun, et võimalus, et ta ei sõida, on umbes kümme protsenti.“