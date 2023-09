VIDEO | Vuelta viimasel mägisel etapil triumfeeris soolosõidu teinud belglane, meeskondlikult sõitnud Jumbo-Visma liigub tuuri kolmikvõidu suunas

„[Tuuri] lõpp juba paistab,“ ütles Kuss pärast finišit kergendunult Eurospordi vahendusel. „Teadsin, et täna oli taas väga tähtis päev ning pidin tõsiselt keskenduma, et liidrisärgis püsida.“

Kui eelmisel etapil sõitis iga Jumbo-Visma rattur enda eest ning Primož Roglic ja Vingegaard raputasid Kussi lõpus maha, siis täna sõideti väga meeskondlikult. USA sõitja tänas etapi järel tiimi spordidirektoreid. „Pean tänama mehi, kes mind abistasid. See oli väga hea kogemus. Kahe liidriga võistlused pole kunagi lihtsad. Kuid kolmega on isegi veel raskem. Oleme rääkinud sellest terve tuuri jooksul ning meid on alati toetatud. Väljastpoolt on alati keeruline aru saada, mis toimub,“ lausus ta.