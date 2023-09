Heiki Nabi läheb MMile olümpiapiletit püüdma: minu jaoks on praegune olukord uudne

Sel nädalavahetusel Serbia pealinnas Belgradis algaval maadluse MMil asub Heiki Nabi võistlustulle järgmisel neljapäeval. Kahekordne maailmameister tõdes täna Õhtulehele, et kuna tema viimasest tiitlivõistlusest on möödas neli aastat, siis on see paratamatult keeruliseks katsumuseks. Eesmärgid on kogenud sportlasel aga endiselt kõrged: tulla viie parima sekka ja tagada sellega pääse järgmisel suvel toimuvale Pariisi OMile.