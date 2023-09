TEINE KATSE! Jalgpallurid kohtus: seitse süüalust, üks „tuttav nägu“ ja vähemalt 17 000 eurot kriminaalset tulu

Kogu loo võtmeküsimus on tegelikult lihtne: mille poolest erineb nüüdne kriminaaluurimine ja võimalike karistuste määramine kümnendi tagusest?

Kui juurdlus tuvastab, et vahepealne seadusemuudatus on piisav kokkuleppemängude korraldajate kriminaalkorras karistamiseks, tähendaks see spordimaastikul kahtlemata otsustavat läbimurret.