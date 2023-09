F3 debüüthooajal poodiumile mahtunud Paul Aron sai vormel ühe ässadelt kiita ja kiikab juba astme võrra kõrgemale

„Suurt pilti vaadates oli üldarvestuse kolmas koht väga hea tulemus, kuid natuke on see ikkagi ka pettumus, sest viimase etapi eel oli võimalus tulla teiseks. See oli ka mu eesmärk.“ Nii võttis noor Eesti vormelipiloot Paul Aron (19) kokku oma debüüthooaja FIA vormel 3 sarjas. Järgmiseks aastaks kiikab ta juba astme võrra kõrgemale ehk vormel 2 suunas.