Eesti koondise suurimate õudukate peategelased: Soome detektiiv, Leedu rekordimees ja rafaelnadalilik Messi

Enne lõppevat suve oli Romelu Lukaku löönud Eestile neli väravat – korralik saavutus, aga mitte midagi erilist. Nüüd on temast saanud aga Eesti koondise ajaloo suurim krüptoniit. Kokku on Eestile vähemalt viis väravat löönud kuus mängijat. Kes need mehed on?