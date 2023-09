Kristo Tohver nulltolerantsi kehtestamisest kohtunike ründamisele ja mõjutamisele: olime seda liiga kaua edasi lükanud

Levadia peatreeneril Curro Torresel on kohtunikega sageli arusaamatusi olnud ning hispaanlane on neid ka avalikult kritiseerinud. Seetõttu kannab ta parasjagu ka nelja mängu pikkust juhendamiskeeldu.

1. Euroopas on täna puudu üle 40 000 kohtuniku, sest noored lihtsalt ei julge selle ameti juurde tulla või kui proovivad, siis küsivad: „Miks ma peaks?“. Meil Eestis on juba aastaid suurim mureküsimus: „Kust leida rohkem kohtunikke?“

2. Kõik see „jama“ võtab ära aega ja vaatemängulisust jalgpallilt, mida me armastame. Me ei lähe staadionile ega ava telekat, et vaadata labasusi, vaid tahame näha suurepäraseid sooritusi, draamat, võite ning kaotusi. Mida rohkem me lubame tegeleda ebasportlikkustega, seda vähem jääb 90 minutist aega jalgpalli jaoks.