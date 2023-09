Belglaste mure: ega Rammsteini kontsert ja teemantliiga etapp jalgpalliväljakut ära äestanud?

Nimelt tuli areeni muru pärast augustikuist Rammsteini kontserti välja vahetada. Vajalikud tööd teostati kiirelt, ent esiti selgus, et uued murulapid kippusid üllatuslikult ikka ja jälle lahti tulema. See tekitas mängutingimustes kõrget kvaliteeti nõudvates belglastes paraja paanika.

Ametimees möönis, et tõstatatud probleem ei ole põrmugi laest võetud, kuid kinnitas, et nüüdseks võib selle unustatud asjade nimekirja paigutada. „Esimestel nädalatel ei püsinud juured maas kinni nii nagu peaks. Aga nüüd on kõik korras. Probleemi ei ole ega tule,“ kinnitas ta.