ÜLEVAADE | Kui palju on Tänakul olnud sel hooajal tehnilisi probleeme?

Kui hooaja esimeses pooles võis Tänakust rääkida veel kui tiitlinõudlejast, siis nüüd, mil sõita jääb veel kolm etappi, ei julge sellest enam unistada ka kõige paadunum poolehoidja. Sarja üldliider Rovanperä vajab veel kümmet punkti (võimalkust 90st), et kustutada Eesti ralliässa õhkõrn ja tegelikult puhtmatemaatiline šanss.

Rallimaailmas on viimasel ajal olnud väga suureks jututeemaks Tänaku tulevik. Teda on seostatud nii Hyundai kui ka Toyotaga – teadupoolest MM-sarjas ju rohkem variante põhimõtteliselt pole –, M-Spordis jätkamine näib ebatõenäoline. Siinkohal vaatame, kui tihti on maailma ühele parimale piloodile saanud saatuslikuks masina kehv töökindlus.

1. Monte Carlo ralli – 5. koht; elektririke ja sterikiv roolivõim

Eelmisel kolmel hooajal Hyundaiga kihutanud Tänak alustas M-Spordis viienda kohaga alati katsumusi täis Monte Carlos. Sellest tulemusest rohkem valmistas talle aga rõõmu punktikatsel saadud teine koht. „[See] näitab, et me saame selle autoga olla konkurentsivõimelised, aga on vaja leida tasakaal, et saaksime kiiresti sõita,“ lausus Tänak optimistlikult.

14 punkti, mis ta Monte Carlos kokkuvõttes noppis, tulid aga probleemide kiuste: