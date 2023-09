24. suure slämmi tiitli võitnud Djokovic tähistas koos Bryantiga: Kobe oli mu jaoks alati olemas

Meestest kerkis 36aastane Djokovic vastava arvestuse ainuvalitsejaks juba juunis Pariisis triumfiga Prantsusmaa lahtistel. Eilne 6 : 3, 7 : 6 (5), 6 : 3 võit venelase Daniil Medvedevi üle ainult süvendas Djokovici jalajälge.

Jubilation in the box for Novak! pic.twitter.com/BsjN7kekFL — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

„Ilmselgelt on see mulle tohutult tähtis,“ lausus Djokovic 24. suure slämmi trofee kohta, vahendab BBC. „Elan oma lapsepõlveunistust, milleks oli võistelda tennise kõrgeimal tasemel. See on andnud mulle ja mu perele tohutult.

Ma poleks kunagi arvanud, et jõuan nii kaugele, aga viimasel mõnel aastal mõtlesin, et püüan teha ajalugu. Miks mitte haarata kinni asjast, mis on võimalik?“

Tänavune hooaeg on Djokovicile vaatama tippspordi mõttes soliidsele eale karjääri üks edukamaid. Kui kalendriaasta suur slämm ehk võit kõigil neljal eliitturniiril on jäänud talle seni kättesaamatuks, siis neljast kolm karikat on tal õnnestunud kotti panna tänavu ja veel kolmel aastal (2011, 2015 ja 2021).

Breaking down 24 titles. 😳 pic.twitter.com/gQmoNl5mCw — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Seekord jäi puudu Wimbledon, mille finaalis kaotas ta 20aastasele hispaanlasele Carlos Alcarazile, kes, muide, pidi täna loovutama maailma esireketi auväärse tiitli Djokovicile.