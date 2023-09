BMX-krossis napib treenereid ja raha. MM-pronks Paula Palmiste lendab aga tänu töökusele maailmas aina kõrgemalt

Läti treeneri Klavs Lisovskisi juhendatav 12-aastane Paula Palmiste võitis hiljuti MMil pronksmedali BMX-krossis, kuid on toonud kõrgeid tulemusi ka varem. Välistreener on vajalik, sest Eestis jääb teadmistest puudu. Tütre sport on Palmiste perekonna elu oluliselt muutnud: talved veedetakse kodust kaugel, matkaauto on asendamatu kaaslane ja koolitükid tuleb teha ilma õpetajateta. Aga need ohverdused võivad treeneri sõnul viie aasta pärast ära tasuda maailmameistritiitliga.