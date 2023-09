Lahkumisetenduse andnud legendilt komplimendi pälvinud jooksutalent Latsepov mõtleb Pariisi olümpiast, aga unistab ka Loskutovi rekordist: „Ma arvan, et kõik on võimalik.“

„Ma jäin jooksuga rahule. Rada polnud kõige lihtsam - esimeses pooles püsisin graafikus, teine pool oli keerulisem, jalad olid natuke nõrgad ja tempo veidi langes. Tulin lõpuni, sain kuuenda kohaga, tulin Eesti meistriks ja kõige tähtsam on see, et olümpialootus elab. Siit saab ainult paremaks minna,“ rõõmustas Latsepov poolteist tundi pärast finišit.