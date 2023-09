Vuelta liidrisärki hoidev ameeriklane hoiatas konkurente: lähen veelgi paremaks!

„See meeskond on minusse uskunud esimesest hetkest alates,“ lausus tänavuse hooaja eel Intermarché–Circus–Wanty'ga liitunud Costa. „Alustasin seda hooaega heas seisus. Etapivõit Vueltal on nii minu kui ka tiimi jaoks väga oluline. Olen nii õnnelik!“

Kokkuvõttes kaitses Jumbo–Visma meeskond edukalt oma kolmikjuhtimist. Esmaspäeval on Vueltal puhkepäev, kuid kui teisipäeval algab velotuuri viimane nädal, edestab ameeriklane Sepp Kuss Primož Rogličit 1.37 ja Jonas Vingegaardi 1.44-ga.

Vuelta on Kussi jaoks juba kolmas selle aasta suurtuur, kuid ta teatas 15. etapi finišis, et kuigi teine nädal oli väga intensiivne, siis tegelikult ei olnud see tema jaoks nii raske kui esimene, sest maastik oli selline, mis talle enamasti meeldis.