Saksamaa jalgpalliliit tegi ajaloolise otsuse

Müncheni Bayerni peatreenerina suurepäraseid tulemusi saavutanud Hansi Flick võttis Joachim Löwilt koondise lootsi teatepulga üle 2021. aasta augustis. Paraku ei suutnud ta Bayerniga näidatud edu korrata: tema käe all pidas koondis 25 mängu, millest võideti vaid 12. Eelmise aasta MMil ei pääsetud alagrupist edasi ning kehvad esitused jätkusid ka pärast seda. Viimasest viiest mängust on sakslased kaotanud neli ning otsustavaks piisaks riigi jalgpallibosside kannatuste karikasse oli laupäeval maavõistlusmängus Jaapanilt saadud 1 : 4 sahmakas.

Saksamaal seisab juba teisipäeval ees maavõistlus Prantsusmaaga, seal juhendab ajutise peatreenerina meeskonda endine ründetuus Rudi Völler, kes oli koondise peatreeneriks ka aastatel 2000–2004. Alates selle aasta veebruarist on Völler ametis Saksamaa rahvuskoondise direktorina.

„Komitee nõustus, et Saksamaa koondis vajab pärast hiljutisi pettumust valmistavaid tulemusi uut hoogu,“ kommenteeris Flicki vallandamist Saksamaa jalgpalliliidu (DFB) president Bernd Neuendorf „Järgmisel suvel [kodumaal toimuvale] EMile vastu minnes vajame, et riigis valitseks oma meeskonna suhtes kindlus ja optimism.

See on olnud üks raskemaid otsuseid, mille olen selles rollis töötamise ajal tegema pidanud, sest austan Hansi Flicki ja tema abilisi väga nii professionaalsel kui isiklikul tasandil. Kuid sportlik edu on DFB jaoks ülimalt tähtis, mistõttu tuli see otsus teha."

Flick töötas koondise juures Löwi abitreenerina aastatel 2006 kuni 2014. Müncheni Bayerni peatreenerina võideti tema käe all 2019. aasta novembrist 2021. aasta juunini 86 mängust 70 ning hooajal 2019/2020 triumfeeriti nii Saksamaa meistrivõistlustel, Saksamaa karikasarjas kui ka Euroopa meistrite liigas. Saksamaa koondise peatreenerina algas Flicki lühikeseks jäänud ajastu tegelikult hästi, kui võideti kaheksa esimest mängu, kuid siis algas vabalangus, mis päädis pühapäevase vallandamisega. Viimase 12 kuu jooksul on Saksamaa suutnud jagu saada vaid Omaanist, Costa Ricast ja Peruust.

Pärast Jaapanilt saadud keretäit lausus Flick, et ta on „brutaalsel kombel pettunud“, kuid samas kinnitas, et on enda arvates jätkuvalt kõige õigem mees Saksamaa koondise peatreeneripingil. „Kuid profijalgallis võivad asjad kiirelt muutuda ja sa ei tea sa kunagi, mis tuleb,“ lisas ta siiski.

Saksamaa koondise võimaliku uue peatreenerina räägitakse kohalikus meedias kõige enam 38aastasest Julian Nagelsmannist, kes oli Flicki asendajaks Bayernis. Tõsi, tänavu märtsis sai ta sealt sule sappa. Mainitud on ka Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppi ja Frankfurdi Eintrachti endise lootsi Oliver Glasneri nime, samuti polevat võimatu, et Völler jääbki ametisse.