Toyota spordidirektor kiitis Rovanperä tarkust, M-Spordi boss Tänaku ja Järveoja võitlusvaimu

„Vägev tunne: saime esimese ja teise koha nii ralli kokkuvõttes kui ka punktikatsel,“ õhkas Toyota spordidirektor Kaj Lindström pressiteate vahendusel. „See nädal oli väga raske, sest recce ajal muutusid olud dramaatiliselt. Sõitjad pidid muutuvate teeoludega kohanema ning meeskond pidi samuti kohanema, et auto nendes oludes konkurentsivõimeline oleks. Aasta tagasi olime Kreeka ralli järel pettunud, nii et teadsime: on vaja tööd teha!“

Seejärel pälvis Rovanperä talt personaalse verbaalse prääniku.

„Kalle oli ralli kõige targem tüüp: ta nägi, kus tohib suruda ja kus peab olema ettevaatlik,“ tunnustas Lindström. „Kuid ka Elfyn tegi suurepärase esituse. Tal oli probleeme, kuid ta ei sattunud paanikasse, jätkas ja see tõi talle lõpuks ka tulu.“

Soomlane ise jäi tagasihoidlikuks.

„Jah, muidugi oli kena nädalavahetus,“ lausus Rovanperä. „See ralli on alati väga keeruline ning kogu nädal oli nendes keerulistes oludes väga raske, alates juba recce'st. See oli suur väljakutse ja et ma startisin esimesena, siis ei arvanud ma, et võidame. Selles mõttes on need 30 punkti hämmastav tulemus.“

„Oli parajalt üles-alla nädalavahetus,“ märkis omalt poolt teise koha mees Evans. „Kui kerime aja tagasi laupäeva lõunasse, siis meile oli üldse õnne, et pärast radiaatoriprobleemi jätkata saime. Kaotasime üle minuti, nii et selle pealt tagasi tulla ja teine koht saada – kõike arvesse võttes peame olema õnnelikud. Individuaalse MM-tiitli koha pealt polnud nädalavahetus meie jaoks ideaalne, sest Kalle oli väga tugev ja õnnitlused talle, kuid me jätkame võitlust ja anname järelejäänud etappidel endast kõik.“

Mida aga oli kosta neljandana lõpetanud Ott Tänakul ja M-Spordi tiimijuhil Richard Milleneril?