VIDEO | Saksamaa oli edu maha mängimas, kuid krooniti siiski maailmameistriks

Esimene poolaeg kulges tasavägises heitluses. Avaveerandil oli kerge initsiatiiv serblastel, kes said paaril korral sisse viiepunktise vahe ja läksid väiksele puhkepausile 26 : 23 eduseisul, kuid teisel veerandil nõelus Saksamaa selle vahe kinni ja poolajavileks oli seis viigis 47 : 47.

Ent kolmandal veeradil läks serblaste mäng korraga kipsi. Seisult 51 : 51 tegid sakslased 13 : 2 vahespurdi ning veerandaja lõpuks oli nende edu 12 silma 69 : 57.

Ometi ei tähendanud see kaugeltki seda, et mängu saatus on otsustatud. Viimasel veerandil kerkis serblaste veduriks Aleksa Avramović, kelle korvide najal saadi vahe 4:50 enne normaalaja lõppu neljale punktile 69 : 73.